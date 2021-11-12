890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году 12
28.12.2021 14:33
В Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора 6
28.12.2021 16:27

Карельские биатлонистки забежали в десятку сильнейших на Первенстве России

Новости. Спорт
07:15, 29 Декабря 2021

Новости партнеров

Воспитанницы карельского биатлона показали достойные результаты на всероссийских соревнованиях.

Как рассказали в Минспорта Карелии, на Первенстве России по биатлону, которое проходило с 20 по 27 декабря в Пермском крае, достойные результаты показали карельские биатлонистки. Добавим, что соревнования таже являлись отбором на Первенство Европы среди юниоров.

Петрозаводчанка Ульяна Черепанова вошла в десятку сильнейших спортсменок в гонке на 12,5 км. Ульяна заняла восьмое место.

Еще одна карельская биатлонистка Ирина Соловьева пересекла финишную черту восьмой в массстарте.

Ранее юный биатлонист из Карелии Дмитрий Пересецкий занял 7 место на всероссийских соревнованиях в Уфе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Gjbfddd
2021-12-29 07:56:12
8 и 7 места из 10 возможных это теперь достойный результат?! Минспорта Карелии жжёт. Достойный результат это 1,2 и 3 место, а 7 и 8 места под достойный результат этот очередное втиралово про достижения и рывок итд.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»