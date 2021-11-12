Карельские биатлонистки забежали в десятку сильнейших на Первенстве России

Воспитанницы карельского биатлона показали достойные результаты на всероссийских соревнованиях.

Как рассказали в Минспорта Карелии, на Первенстве России по биатлону, которое проходило с 20 по 27 декабря в Пермском крае, достойные результаты показали карельские биатлонистки. Добавим, что соревнования таже являлись отбором на Первенство Европы среди юниоров.

Петрозаводчанка Ульяна Черепанова вошла в десятку сильнейших спортсменок в гонке на 12,5 км. Ульяна заняла восьмое место.

Еще одна карельская биатлонистка Ирина Соловьева пересекла финишную черту восьмой в массстарте.

Ранее юный биатлонист из Карелии Дмитрий Пересецкий занял 7 место на всероссийских соревнованиях в Уфе.