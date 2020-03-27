Карельские блогеры рассказали о Сумском Посаде (ВИДЕО)

Вышла третья серия тревел-блога "Море помор", из которой зрители узнают много нового о карельском Поморье.

Авторы из Центра народного творчества Республики Карелия записали серию видео, в которых рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об истории и традициях Поморья, а также призывают обязательно посетить эти места летом.

Третья серия посвящена рассказу об историческом центре всего Поморья - Сумском Посаде. В развлекательной манере авторы рассказывают об истории населённого пункта, показывают красиво снятые видео местной природы и пытаются выяснить, был ли здесь Иван Ургант.

Напомним, авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых рассказывают, как здорово путешествовать по Поморью. Первую историю путешественники записали в Беломорске и в поселке Нюхча