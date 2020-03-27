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Карельские блогеры рассказали о Сумском Посаде (ВИДЕО)

Новости. Общество
18:20, 02 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Вышла третья серия тревел-блога "Море помор", из которой зрители узнают много нового о карельском Поморье.

Авторы из Центра народного творчества Республики Карелия записали серию видео, в которых рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об истории и традициях Поморья, а также призывают обязательно посетить эти места летом.

Третья серия посвящена рассказу об историческом центре всего Поморья - Сумском Посаде. В развлекательной манере авторы рассказывают об истории населённого пункта, показывают красиво снятые видео местной природы и пытаются выяснить, был ли здесь Иван Ургант.

Напомним, авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых рассказывают, как здорово путешествовать по Поморью. Первую историю путешественники записали в Беломорске и в поселке Нюхча

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-02 19:43:32
Хотят быть блогерами и политологами. Вирус заставит работать, когда сметёт убогое общественное ничегонеделание.
Ткачев
2020-04-02 20:05:39
кир, За метлу с лопатой драка будет, вангую. ))))
новый
2020-04-02 18:35:51
Блохеры пока не подозревают, что совсем скоро им придется работать.
Ткачев
2020-04-02 22:31:20
новый, Я больше скажу. Полезный для общества бывает только бывший буржуй. И то, не всегда )))

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