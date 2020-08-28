Карельские боксеры отправятся на Кубок России

В Ижевске 31 августа стартует командный Кубок России по боксу среди мужчин, посвященный 75-летию Великой Победы, сообщили в Минспорта Карелии.

За звание чемпионов будут бороться сильнейшие спортсмены нашей страны от 19 до 40 лет.

На мероприятие съедутся 200 спортсменов, а также большое количество приглашенных гостей, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В составах команд выступят ведущие боксеры России, федеральных округов, а также чемпионы и призеры различных международных турниров.

В соревнованиях примут участие четыре карельских боксёра: мастера спорта Максим Макаров (57 кг), Виктор Пирогов (60 кг), Олег Мухин (63 кг) и Константин Опольский (57 кг). Максим, Виктор и Олег будут выступать за сборную Северо-Западного федерального округа, а Константин – за команду Центрального федерального округа.