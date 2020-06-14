Карельские депутаты добиваются изменения критериев помощи бизнесу в период эпидемии

Господдержка малого и среднего бизнеса в период эпидемии по отраслям на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности оставила "за бортом" множество предприятий, в том числе, в Карелии.

Требуются другие критерии для помощи предпринимателям.

Об этом говорится в проекте обращения депутатов парламента республики в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. По мнению авторов документа, перечень наиболее пострадавших отраслей, которым положены меры господдержки "практически не включает в себя отрасли промышленного производства, деятельность которых также была существенно ограничена, что в отдельных случаях привело к разрыву производственных цепочек, росту издержек и убыточности предприятий". Чего добиваются депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".