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Карельские депутаты добиваются изменения критериев помощи бизнесу в период эпидемии

Новости. Экономика
14:41, 15 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Господдержка малого и среднего бизнеса в период эпидемии по отраслям на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности оставила "за бортом" множество предприятий, в том числе, в Карелии.

Требуются другие критерии для помощи предпринимателям.

Об этом говорится в проекте обращения депутатов парламента республики в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

По мнению авторов документа, перечень наиболее пострадавших отраслей, которым положены меры господдержки "практически не включает в себя отрасли промышленного производства, деятельность которых также была существенно ограничена, что в отдельных случаях привело к разрыву производственных цепочек, росту издержек и убыточности предприятий".

Чего добиваются депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-15 15:20:57
Никому практически не помогли, да и критерий, для оказания помощи по ОКВЭД ,вызывает недоумение. Но в таком интересном государстве мы живём, где всё напоказ, а не во благо.
кир
2020-06-15 15:03:12
Это их риски. Помогать, значит, разворовать по новой схеме.
новый
2020-06-15 15:01:09
Заныли, работальщики на себя ? Денег не давать, проверить на наличие серых зарплат и уплату налогов. Занести в базу данных и штрафовать нещадно. Халявы не будет.
Гость
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