Карельские депутаты добиваются изменения критериев помощи бизнесу в период эпидемии

Господдержка малого и среднего бизнеса в период эпидемии по отраслям на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности оставила "за бортом" множество предприятий, в том числе, в Карелии.
Требуются другие критерии для помощи предпринимателям.
Об этом говорится в проекте обращения депутатов парламента республики в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.
По мнению авторов документа, перечень наиболее пострадавших отраслей, которым положены меры господдержки "практически не включает в себя отрасли промышленного производства, деятельность которых также была существенно ограничена, что в отдельных случаях привело к разрыву производственных цепочек, росту издержек и убыточности предприятий".
Чего добиваются депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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