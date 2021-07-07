Карельские депутаты назвали способы, как снизить вред от форелеводческих хозяйств

Группа депутатов парламента Карелии предложила изменения нормативно-правовой базы для снижения вредного воздействия на водоемы со стороны рыбоводных хозяйств.

Предложения изложены в проекте обращения парламента к министру сельского хозяйства России.

В частности, депутаты считают, что необходимо установить минимально допустимое расстояние между границами рыбоводных участков. В пресноводных водоемах оно должно составлять не менее 500 метров.

Это «позволит минимизировать отрицательное воздействие рыбоводных хозяйств друг на друга и на окружающую среду», говорится в проекте обращения.

О других предложениях читайте в интернет-газете «Вести Карелии».