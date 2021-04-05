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Карельские депутаты придумали, как прекратить ночную торговлю в пивных заведениях

Новости. Общество
10:05, 06 Апреля 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Лицензирование торговли пивом позволит пресечь работу ночных магазинов, которые продают алкоголь под видом заведений общепита, считают в парламенте Карелии.

Об этом говорится в подготовленном группой депутатов проекте обращения к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко. Парламентарии предлагают устранить "лазейки" в федеральном законодательстве, которые позволяют предпринимателям продавать в "наливайках" пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сидр, пуаре и медовуху.

Единая государственная автоматизированная информационная система, через которую контролируется торговля алкоголем, не позволяет идентифицировать продажи нелицензируемой продукции. В системе не отображается, где продают пиво – в точке розничной торговли, что запрещено законом, или в точке общепита, где продажа алкоголя по ночам разрешена.

"К сожалению, зачастую этим пользуются недобросовестные субъекты предпринимательства, торгуя в течение установленного законодательством времени суток указанной алкогольной продукцией "в розницу", а за его пределами - "в розлив", как в объекте общественного питания, фактически круглосуточно", - говорится в тексте обращения.

Как лицензирование поможет решить эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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