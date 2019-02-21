Карельские депутаты разъяснили закон о бесплатном сборе валежника

Новости по теме
Загрузка...
Законопроект, регламентирующий бесплатный сбор валежника, в Карелии вызвал массу вопросов у населения, которое не понимает, как исполнять прописанные в документе требования.
"Имеют ли право граждане в лесах, которые находятся в аренде у наших предприятий, этот валежник собирать? Или в арендованных лесах нужно согласовывать с теми, кто арендует эти участки?", – задал вопрос депутат Виктор Степанов.
Представитель Минприроды Карелии ответил, что согласование для сбора валежника не требуется независимо от того, находится ли этот участок леса в аренде, в частной собственности или в свободном пользовании.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
18.02.2019, 09:35
14.02.2019, 17:01
16.02.2019, 09:25
14.02.2019, 21:05
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
Сегодня 12:21
Личное мнение
Редактору независимого норвежского издания закрыли въезд в Россию, а доступ к самому изданию заблокировали.
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
Медиа
Сегодня 12:40
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии