Карельские депутаты разъяснили закон о бесплатном сборе валежника

Законопроект, регламентирующий бесплатный сбор валежника, в Карелии вызвал массу вопросов у населения, которое не понимает, как исполнять прописанные в документе требования.

"Имеют ли право граждане в лесах, которые находятся в аренде у наших предприятий, этот валежник собирать? Или в арендованных лесах нужно согласовывать с теми, кто арендует эти участки?", – задал вопрос депутат Виктор Степанов.

Представитель Минприроды Карелии ответил, что согласование для сбора валежника не требуется независимо от того, находится ли этот участок леса в аренде, в частной собственности или в свободном пользовании.

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