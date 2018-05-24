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Новости. Политика
13:22, 24 Мая 2018

Карельские единороссы рассказали, как в республике будут реализовываться поставленные Путиным задачи

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Партийной конференции "Направление 2026" состоялась в Москве, на ней побывали и представители карельского регионального отделения партии "Единая Россия".

Партийная конференция "Единой России" собрала несколько сотен участников из всех регионов страны. Нашу республику на конференции представляли секретарь Карельского регионального отделения "Единой России" Элиссан Шандалович, руководитель партийной фракции в Заксобрании региона Лариса Жданова, член Генерального совета партии, секретарь Видлицкого первичного отделения Ирина Аутио.

Главная тема конференции – реализация задач, поставленных Владимиром Путиным в Послании Президента РФ Федеральному собранию и указе от 7 мая 2018 года.

Развитие районных больниц, профилактической медицины и онкопомощи, строительство яслей, детских садов и школ, повышение реальных доходов граждан, рост экономики, решение экологических проблем – эти задачи, которые обозначил президент страны, станут приоритетными для партии "Единая Россия".

Принявшие участие в конференции карельские единороссы рассказали, как поставленные Путиным задачи будут реализовываться у нас в республике.

Подробности читайте здесь.

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