Карельские экологи назвали крупнейших арендаторов лесфонда республики

В Карелии передано в аренду около 65% лесов.

Накануне Нового года карельская природоохранная организация "СПОК" обнародовала новую карту арендаторов лесного фонда республики. Она составлена на основании последних данных государственного лесного реестра.

Как сообщили экологи, в настоящее время в Карелии арендовано около 9,6 миллиона гектаров леса, или 65 % всей площади лесного фонда республики. Для сравнения: доля арендованных участков в 2016 году составила около 63 %, в 2014 году - 61 %, в 2013 году - 57 %, а в 2012 году - 62 % лесфонда.

Карельские леса арендуют 65 организаций. Три крупнейшие из них имеют площадь аренды лесного фонда больше полумиллиона гектаров: Сегежский ЦБК - 2,1 миллиона гектаров, "Запкареллес" - 0,8 миллиона гектаров, ЛХК "Кареллеспром" - 0,8 миллиона гектаров. Сегежский ЦБК значительно увеличил свою арендную базу по сравнению с прошлым годом за счет включения в нее участков, ранее арендованных Медвежьегорским и Костомукшским леспромхозами. При этом общая арендная база предприятий холдинга "Сегежа Групп" не изменилась.

Кроме того, как отметили в "СПОК", значительно увеличила свою аренду компания "ДОК "Калевала" (за счет арендной базы "Карлис-Пром" и не арендованных территорий), появилась арендная база у предприятий "Русский Лесной Альянс" и "СетЛес" (из не арендованных участков).