Карельские энергетики готовятся к пропуску паводковых вод

Энергетики филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" проводят комплекс мероприятий по обеспечению защиты гидротехнических сооружений и пропуску паводка на гидроэлектростанциях.

На Каскадах Выгских, Сунских и Кемских ГЭС проверены средства оповещения, сформированы запасы материалов для локализации и ликвидации возможных нештатных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, организованы аварийно-восстановительные бригады.

"Мы оперативно получаем гидрометеорологическую информацию, ведем онлайн-мониторинг, фиксирующий изменения уровня воды и приточности", – отмечает главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин. – Особое внимание уделяем снижению риска возникновения ЧС, проведению противоаварийных тренировок и инструктажа оперативного состава на объектах".