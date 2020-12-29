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Карельские энергетики готовы к работе в праздничные дни

Новости. Общество
09:57, 30 Декабря 2020
фото: © Россети
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Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских праздников карельский филиал "Россети Северо-Запад" вводит усиленный контроль работы электрических сетей.

31 декабря с 12:00 будет действовать режим "технологической тишины": приоставновят все плановые работы и переключения в распределительных сетях, кроме работ по предотвращению и ликвидации нарушений электроснабжения.

Бригады производственных отделений находятся на круглосуточном дежурстве. Проведена проверка готовности автотранспортной и специальной техники, материалов, оборудования, средств защиты и связи, аварийного запаса. Все резервные источники электроэнергии, находящиеся на балансе Карельского филиала, размещены с учетом их максимально быстрой доставки в населенные пункты республики. Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий. На электросетевых объектах усилен пропускной режим.

Накануне и во время новогодних каникул электросетевой комплекс подвергается дополнительным испытаниям на прочность: крепкие морозы, снежные метели и повышенные нагрузки из-за возрастающего энергопотребления. Энергетики напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон горячей линии "Россети Северо-Запад": 8-800-220-0-220. Также у жителей республики есть возможность обратиться в компанию посредством портала "Светлая страна" https://светлаястрана.рф.

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Комментарии

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кир
2020-12-30 11:00:20
Энергетики надоели назойливостью. Не одни они работают.
Гость
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