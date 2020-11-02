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Карельские фигуристки стали серебряными призерами Кубка городов Северо-Запада

Новости. Спорт
18:20, 03 Ноября 2020
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Воспитанницы отделения фигурного катания спортивной школы №6 Петрозаводска приняли участие в 1 этапе Кубка городов Северо-Запада России - Первенстве города Кингисепп.

Ученицы тренера Анастасии Ильиной Елизавета Полякова и Ксения Наумова показали достойные результаты. Елизавета Полякова выступала по программе 2-го спортивного разряда, Ксения Наумова – по программе 2-го юношеского разряда.

Обе спортсменки стали серебряными призерами соревнований, сообщили в Минспорта Республики Карелия.

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