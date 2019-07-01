Карельские гребцы привезли "золото" с чемпионата России

Чемпионат России по академической гребле проходил с 27 июня по 1 июля в Москве, сообщили в Минспорта Карелии.

Более 320 гребцов из 19 регионов нашей страны встретились на главном национальном старте, чтобы побороться за титулы чемпионов и призеров соревнований в 22 классах лодок. 13 комплектов медалей разыграли в мужских классах, 9 – в женских.

Четыре карельских спортсмена представляли нашу республику на Чемпионате России, выступая в сборных экипажах: Елизавета Валова, Даниил Баранов, Георгий Трусеев, Александра Большакова (Федорова).

В первой части соревнований Валова Елизавета в двойке парной заняла пятое место. Баранов Даниил в четверке распашной без рулевого стал победителем Чемпионата и принес золото команде Карелии.

В заключительной части программы спортсмены выступали в крупных экипажах. Валова Елизавета в четверке парной заняла 4 место.



Георгий Трусеев в двойке парной легкого веса пробился в главный финал и занял 6 место. Большакова (Федорова) Александра в этом же классе судов одержала победу, завоевав вторую золотую медаль для Карелии. Баранов Даниил в экипаже восьмерки распашной с рулевым стал серебряным призером.

Победители соревнований войдут в состав сборной команды России и будут готовиться к выступлениям на чемпионате мира, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в городе Линц в Австрии.