Карельские и финские спасатели провели совместные учения

В оперативно-тактических учениях по ликвидации пожара на 153 км автодороги Р-21 "Кола" - Пяозерский - граница с Финляндской Республикой участвовали подразделения Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и их финские коллеги.

Как отметили организаторы, все цели, что ставились перед финскими и российскими участниками, полностью достигнуты.

В ходе учений отрабатывалась организация совместной деятельности ведомств и спасательных служб Российской Федерации и Финляндской Республики по тушению пожаров на территории Лоухского района.

В процессе проведения учений пожарными Финляндии и Республики Карелия был отработан алгоритм совместных действий по тушению пожаров на территории Лоухского района и пересечение границы Российской Федерации финским спасательным подразделением.

Также была проверена действенность системы оповещения и направления запроса о помощи к сопредельной стороне, оценка работы диспетчерских служб.

Кроме сотрудников Госкомитета в учениях приняли участие представители Управления органов государственной власти и Департамента аварийно-спасательной службы и готовности к чрезвычайным ситуациям по Северной Финляндии, Главного управления МЧС России по Республики Карелия, представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Калевальского звена АУ РК "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов" и пожарно-химической станции "Пяозерская".