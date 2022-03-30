Карельские IT-шники предложили свои меры поддержки отрасли

Специалисты объяснили, как адаптировать инициативы, о которых рассказал в Госдуме премьер-министр ОФ Михаил Мишустин, к особенностям республики.

Серьезные перемены в экономике страны отразились на работе IT-сектора. В этих условиях Ассоциация IT и робототехники Республики Карелия предложила собственные меры, которые должны улучшить положение работников и компаний, занимающихся инновационными проектами в сфере IT.

О них рассказал председатель Ассоциации Борис Валит. По его словам, сейчас самая острая проблема — кадры. Уже в этом году дефицит сотрудников в России может составить 1 миллион человек. Ответом на это должна стать массовая подготовка и переподготовка специалистов. Речь идет не только о программистах и инженерах. Нужны менеджеры проектов, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры и другие цифровые профессионалы.



«Считаем вполне реалистичным организацию в Петрозаводске краткосрочных курсов (3-5 месяцев) (пере)подготовки специалистов по востребованным профессиям. При должной организации этого процесса, за год Ассоциация могла бы подготовить к работе на начальных (junior) позициях около 250-300 человек. Что уже существенным образом могло бы помочь местным компаниями в притоке новых специалистов», — говорит Борис Валит.

Также руководитель IT-Ассоциация предлагает расширить список мер налоговой поддержки. Снижение налога на прибыль, предложенное на федеральном уровне, практически не затрагивает карельские IT-компании, так как большая их часть использует упрощенную схему налогообложения. Еще одна возможна мера — поддержка компаний, отказавшихся от зарубежных ресурсов.

«Частично субсидировать и поощрять те IT-компании, которые в своей работе переходят с иностранных ресурсов на использование карельских и российских интернет-сервисов, хостингов и дата-центров», — предлагает Борис Валит.

Ознакомиться с полным списком региональных предложений по поддержке IT-отрасли и внести свои предложения можно на странице председателя Ассоциация IT и робототехники Республики Карелия.

О кадровом IT — вопросе говорил накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы:

«Главная задача — привлечь в этот сектор экономики талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли — от медицины и образования до энергетики и космоса».



Фото: © ТАСС

Глава российского Кабмина напомнил, что помимо освобождения проверок от налога на прибыль, IT-компаниям предусмотрены льготные кредиты, чтобы было больше ресурсов для развития новых проектов. Также сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.