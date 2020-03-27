Карельские католики перешли на "удаленку" из-за запрета губернатора на посещение храмов

В костеле Петрозаводска прекращены публичные богослужения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Католический приход Божией Матери иконы Ее Неустанная Помощь в Петрозаводске перешел на онлайн-трансляции своих месс, а старинный костел, расположенный в центре карельской столицы, закрыт для публичных богослужений. Так карельские католики отреагировали на распоряжение главы республики Артура Парфенчикова о запрете на посещение гражданами храмов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Дорогие братья и сестры! 27 марта 2020 г. губернатор Карелии А.О. Парфенчиков своим распоряжением №182-р постановил: " п.8.2. Запретить гражданам... посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом". Это постановление созвучно с решениями нашего Архиепископа относительно прекращения публичного служения в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с этим хочу сообщить, что публичные Святые Мессы в нашем храме в ближайшее время совершаться не будут. Мессы буду служить по обычному расписанию, к молитве можно присоединиться через онлайн трансляцию в группе в "Контакте" или просто помолитесь в это время. Прошу продолжать молиться дома о людях, пораженных коронавирусом, также особой молитвой окружайте врачей и ухаживающих за больными. Постарайтесь большей заботой и любовью окружить тех ваших близких, кто наиболее беззащитен, – говорится в обращении настоятеля католического храма Олега Цымлякова, вывешенном возле костела – Еще не знаю, как пройдут богослужения на Страстной неделе, но кажется, что в этом году Пасху мы будем отмечать дома. Но это не меняет для нас главного – Бог нас по-прежнему любит! Ради нас Он умер на кресте. Крепитесь, мужайтесь, не теряйте надежды! Будем помнить друг о друге в молитве".

Между тем в православных храмах Карелии богослужения с участием прихожан продолжаются, несмотря на губернаторское распоряжение.

Читайте подробнее в статье "Губернатор им не указ".