Карельские кинологи успешно выступили в командных соревнованиях

В Вяртсиля прошли соревнования специалистов-кинологов Северо-Западного таможенного управления.

В этом году в соревнованиях приняли участие 16 специалистов-кинологов со служебными собаками из Архангельской, Балтийской, Выборгской, Карельской, Кингисеппской, Мурманской, Псковской, Пулковской таможен.

Четырехдневные состязания проводились по двум основным дисциплинам: "Поисковая работа" и "Послушание".

Участникам предстояло обнаружить запахоносители имитаторов наркотических средств в багаже (имитатор кокаина), в помещениях (имитатор каннабиса), на грузовом автотранспорте (имитатор героина), на легковом автотранспорте (имитатор амфетамина).

В личном зачете специалист-кинолог Карельской таможни Андрей Мацко с лабрадором-ретривером по кличке Ильвер Легаси Кинг занял призовые места в двух дисциплинах: 2-е место в "Поиске наркотического средства в багаже" и 3-е место в "Поисковой работе".

В командном зачете победила команда Пулковской таможни. Второе место заняла команда Карельской таможни (начальник кинологического отдела Алексей Черкавский). Третье место судьи отдали команде Архангельской таможни.