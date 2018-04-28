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Новости. Общество
18:20, 28 Апреля 2018

Карельские кинологи успешно выступили в командных соревнованиях

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В Вяртсиля прошли соревнования специалистов-кинологов Северо-Западного таможенного управления.

В этом году в соревнованиях приняли участие 16 специалистов-кинологов со служебными собаками из Архангельской, Балтийской, Выборгской, Карельской, Кингисеппской, Мурманской, Псковской, Пулковской таможен.

Четырехдневные состязания проводились по двум основным дисциплинам: "Поисковая работа" и "Послушание".

Участникам предстояло обнаружить запахоносители имитаторов наркотических средств в багаже (имитатор кокаина), в помещениях (имитатор каннабиса), на грузовом автотранспорте (имитатор героина), на легковом автотранспорте (имитатор амфетамина).

В личном зачете специалист-кинолог Карельской таможни Андрей Мацко с лабрадором-ретривером по кличке Ильвер Легаси Кинг занял призовые места в двух дисциплинах: 2-е место в "Поиске наркотического средства в багаже" и 3-е место в "Поисковой работе".

В командном зачете победила команда Пулковской таможни. Второе место заняла команда Карельской таможни (начальник кинологического отдела Алексей Черкавский). Третье место судьи отдали команде Архангельской таможни.

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