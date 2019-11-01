Карельские кондитеры пожаловались на провокации из-за персонажей мультфильмов

фото: кадр и м/ф "Ну, погоди!"

Предприниматели в Карелии стали часто жаловаться на проблемы, которые у них возникают из-за торговли товарами с изображениями персонажей мультфильмов, защищенными авторскими правами.

Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, за последний месяц она получила большое количество жалоб от предпринимателей, которые продают детские игрушки или торгуют кондитерскими изделиями с использованием изображений из известных мультфильмов. Зачастую они становятся жертвами настоящих провокаций со стороны представителей компаний, которые предъявляют свои права на эти изображения, как товарные знаки. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".