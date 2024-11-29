Карельские лингвисты выступили за сохранение двуязычных названий улиц Петрозаводске

Ученые считают, что названия на карельском языке помогут сохранить этническую аутентичность.

Ученые провели исследование названий улиц в Петрозаводске. Многие названия пишутся на карельском и русском языках. Такое двуязычие, по мнению ученых, нужно оставить. Это поможет сохранить карельский язык. Об этом ученые написали статью, которую разместили на сайте Карельского научного центра РАН.

«Сейчас все чаще звучит мысль, что для того, чтобы сохранить язык, нужно не только слышать, говорить и писать на нем, но и видеть его. Особенно это важно для карельского и вепсского языков, которые долгое время существовали только в устной форме. В целом, карельский был языком семейного, бытового общения. Поэтому сегодня появление вывесок, уличных и дорожных указателей на карельском языке — это способ не только его сохранения, но и привлечения внимания к его письменной форме», — сообщила руководитель сектора языкознания Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) КарНЦ РАН Светлана Нагурная.

Ранее мы писали о том, что лигвисты из Санкт-Петербурга объяснили, как русские обороты «вклиниваются» в речь носителей карельского языка.