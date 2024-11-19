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Петербургские лингвисты объяснили, как русские обороты «вклиниваются» в речь носителей карельского языка

Новости. Общество
18:40, 20 Ноября 2024
фото: © Кадр из фильма «Социальная сеть»

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Для исследования ученые отправились на поиски билингвов в Карелию и Коми.

Как пишет ТАСС, ученые-лингвисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» на основе данных своих экспедиций выявили принципы, по которым у носителей языков народов Северо-Запада, в частности, карельского и коми, при разговоре на родном наречии происходит переключение на русские обороты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Перед лингвистами стояла задача определить, насколько „переключение“ языков подчиняется каким-либо грамматическим правилам. И если такие закономерности удастся зафиксировать, то необходимо выяснить степень их универсальности и обязательности», — рассказали в пресс-службе.

Для получения результатов ученые отправились на поиски билингвов, владеющих родным и русским языком, в Карелию и Коми. С применением различных научных методов специалисты провели несколько десятков интервью с местными жителями в возрасте от 32 до 82 лет в сельских районах республик, разговоры при этом шли на национальных языках.

Выводы ученых

Ученые пришли к выводу о большом количестве переключений с родного на русский язык в спонтанной русской речи и выявили три стратегии, по которым происходят эти переходы.

Первая — простые русскоязычные вставки в родную речь без грамматической адаптации. На примере языка коми это выглядит подобным образом: «Кага чужіс, девочка» — «Ребенок родился, девочка». Второй подход — это включение русской лексики по правилам родной грамматики, например (в карельском): « <…> se opastuin vuuzi vuottu, sit vuuzi vuottu университетас государственнос зоотеникомуксе» — « <…> там училась пять лет, потом пять лет в государственном университете на зоотехника»).

Третья стратегия переходов в устной речи у народов Северо-Запада и при этом самая редкая — объединение русской и родной систем языка со случайным выбором языковых элементов, как в этом примере на карельском: «Min pid y сметануа, солуа, ржаная мукау, пшеничную пополам, масло сливочное и luain тестан. Потом pyree, kartohkat keitan, с пюре делаю <…>» — «Мне нужно сметаны, соли, ржаной муки, пшеничную пополам, масло сливочное и делаю тесто. Потом пюре, картофельное готовлю, с пюре делаю <…>».

Все эти переключения часто происходят в случаях упоминания различных названий локаций и числительных, чаще всего люди включают в свою речь из русского языка различные союзы, наречия и вводные слова. При этом часть случаев использования русских слов показывает уже не простое переключение, а укоренившиеся заимствования из русского в карельском и коми, которые произошли в советское время.

При этом один из главных выводов, о котором говорили сами опрашиваемые — это сокращение возможностей для использования родных языков на практике в последние десятилетия.

Ученые ЛЭТИ указывают, что для сохранения культурного и языкового наследия этих народов необходимо повышать престиж их употреблений. Меры должны включать в себя как соответствующую государственную поддержку изучения и использования языков, так и их популяризацию через различные мероприятия и работу СМИ.

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