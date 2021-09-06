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Карельские парламентарии поддержали инициативу Главы республики о единовременной выплате на строительство собственного дома

Новости. Общество
18:24, 07 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии рассмотрели инициативу Артура Парфенчикова о единовременной выплате жителям республики на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для возведения жилого дома.

Сегодня, 7 сентября, на Комитете по здравоохранению и социальной политике в Законодательном Собрании Карелии депутаты рассмотрели инициативу Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова о единовременной выплате жителям Карелии на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для возведения индивидуального жилого дома.

Как отметил Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец, за последние полтора года в Карелии из-за роста цен на строительные материалы существенно замедлились темпы введения в эксплуатацию домов индивидуального жилого фонда, поэтому инициатива очень своевременная.

«Мы видим, как выросли цены на строительные материалы. Многие семьи, в том числе многодетные, оказались в сложной ситуации, когда строительство уже начато, а средств завершить его недостаточно. Данный законопроект направлен на оказание социальной помощи как многодетным семьям, так и другим гражданам, ведущим строительство дома. Предусмотрена единовременная денежная выплата, которая частично компенсирует удорожание строительных материалов», — прокомментировал парламентарий.



Согласно законопроекту, единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрируют объект недвижимости площадью не менее 70 квадратных метров с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.



Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей предусматривается в сумме 100 тысяч рублей, для остальных категорий — 50 тысяч рублей.

Соавторами законопроекта также выступили Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, Первый вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Леонид Лиминчук, Алексей Хейфец, Галина Гореликова, Виталий Красулин, Марина Гуменникова, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева, Алексей Исаев, Вадим Андронов, Максим Воробьев и Светлана Бачой.

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