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Карельские парламентарии предложили выделять земельные участки работникам дошкольного образования на селе

Новости. Общество
09:42, 17 Июня 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
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Депутаты поддержали инициативу о выделении на безвозмездной основе земельных участков работающим на селе воспитателям детских садов и воспитателям детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Данный вопрос обсуждался 16 июня на комитете по экономической политике.

Авторами инициативы стали депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, Лариса Жданова, Марина Гуменникова и Галина Гореликова (фракция "Единая Россия").

Напомним, возможность получать земельные участки под ИЖС на безвозмездной основе работающим в сельской местности специалистам появилась в республике в 2017 году. В настоящее время этим правом могут воспользоваться специалисты в области здравоохранения, образования, культуры, лесного хозяйства, а также пожарные.

Законопроектом предлагается расширить перечень специальностей, которые дают право получить данную меру поддержки, и дополнить его направлениями "Дошкольное образование" и "Специальное дошкольное образование".

По мнению одного из авторов законопроекта первого вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, предложенная инициатива будет способствовать закреплению специалистов  на работе в сельской местности и поможет решить кадровый вопрос в республике.

"Мы говорим о развитии сельских территорий, поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы специалисты на селе закреплялись, чтобы было кому работать в школах, в больницах, на объектах культуры и в детских садах, – комментирует Ольга Шмаеник. – Наряду с возможностью использования материнского капитала и программ развития сельских территорий, в том числе и льготного ипотечного кредитования, это неплохая возможность улучшения жилищных условий".  

Всего за период с 2017 года по апрель 2020 года в Карелии специалистам предоставлено в безвозмездное пользование уже 63 земельных участка на селе для индивидуального жилищного строительства.

Парламентский комитет единогласно поддержал инициативу и рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект в окончательном чтении на  ближайшем заседании в конце июня.

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