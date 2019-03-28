Карельские пограничники поймали трех браконьеров

Трое мужчин незаконно ловили рыбу сетями в Мурманской области, сообщили в ФСБ Карелии.

В декабре в пограничной зоне в акватории озера Хосиярви Кандалакшского района были выявлены трое жителей с. Алакуртти, осуществляющих незаконную добычу рыбы с использованием ставных сетей.

В марте суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей каждому с конфискацией орудия лова (пять ставных сетей).