Карельские пограничники поймали трех браконьеров

Новости по теме
Загрузка...
Трое мужчин незаконно ловили рыбу сетями в Мурманской области, сообщили в ФСБ Карелии.
В декабре в пограничной зоне в акватории озера Хосиярви Кандалакшского района были выявлены трое жителей с. Алакуртти, осуществляющих незаконную добычу рыбы с использованием ставных сетей.
В марте суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей каждому с конфискацией орудия лова (пять ставных сетей).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
23.03.2019, 14:46
25.03.2019, 07:15
Аналитика
Сегодня 10:30
Обществоведение
Петросовет оценил работу мэра города Ирины Мирошник, обновил правила землепользования в Петрозаводске, а также объединил в одно два муниципальных предприятия.
Сегодня 09:36
25.03.2019 14:18
25.03.2019 11:50
22.03.2019 16:22
Чтиво
Сегодня 12:01
Без политики
Погода в Карелии в последнее время постоянно преподносит нам неприятные сюрпризы. И именно во время природных катаклизмов проверяется на прочность вся инфраструктура, обеспечивающая безопасность жизни людей: тепло, связь, транспорт и, конечно, электрические сети.
27.03.2019 16:14
26.03.2019 11:49
19.03.2019 14:09
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии