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Новости. Общество
13:39, 29 Ноября 2018
фото: АО "Нитро Сибирь НОРД ГРУПП"

Карельские производители взрывчатки сталкиваются с трудностями при транспортировке грузов за границу

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О тонкостях работы крупного бизнеса и о проблемах при производстве и реализации промышленных взрывчатых веществ в России и за рубежом рассказала финансовый директор АО "Нитро Сибирь НОРД ГРУПП" Ирина Пушкарь.

- Мы с 2006 года присутствуем на рынке Финляндии, где у нас свой логистический склад, своя техника, свои работники. Финны нас признали и стали пользоваться нашими услугами. Мы долго заходили на этот рынок, только с 2012 года нас приняли. Доверие наших приграничных соседей мы смогли заслужить, показав, что мы можем поставлять качественную продукцию своевременно. Мы сотрудничаем с такой компанией как Yara. Этот год исключение - у них идет снижение производства, и они справляются своими силами. Также мы подписали договор с Hartikainen. Это крупнейшая компания Финляндии по ведению буровзрывных работ. С ними вместе мы участвуем в крупном государственном проекте, являясь их поставщиком. Есть, конечно, идеи по расширению зарубежных рынков, в первую очередь скандинавского, но тут не все так просто и легко.

К сожалению, при экспорте мы сталкиваемся с большими проблемами при прохождении границы. На границе наши машины, пусть не со взрывчаткой, но все-таки с опасным грузом, стоят по 6-7 часов, т.к. таможенный пункт МАПП "Люття" достаточно сильно загружен. Конечно, если мы не сможем доставить груз вовремя, потребители в Финляндии будут отказываться от продукции российских производителей.

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