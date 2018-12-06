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Новости. Общество
17:20, 06 Декабря 2018
фото: Pixabay

Карельские рыбаки выловили около 90 тысяч тонн рыбы

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Рыбодобывающие предприятия республики за 11 месяцев текущего года выловили 88,1 тысяч тонн водных биологических ресурсов, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана добыто 86,1 тысяч тонн рыбы, в том числе трески и пикши – 53 тысячи тонн, скумбрии и сельди атлантической – по 6,9 тысяч тонн, путассу – 6,5 тысяч тонн и окуня моря Ирмингера – 0,4 тысячи тонн. До конца года рыбодобывающие предприятия планируют максимально освоить квоты вылова пикши, путассу и палтуса.

На Белом море карельскими рыбаками выловлено 386 тонн рыбы, собрано водорослей в перерасчете на сырец 210 тонн. На пресноводных водоемах добыто 1375 тонн рыбы, в том числе массовых видов рыб: 515 тонн корюшки и 365 тонн ряпушки.

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Комментарии

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баян
2018-12-06 17:44:53
выловить может и выловили только уж очень дорогая в магазинах.Создается такое впечатление как будто ее золотом кормят? Или везут с Камчатки
Гость
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