Карельские рыбаки выловили около 90 тысяч тонн рыбы

Рыбодобывающие предприятия республики за 11 месяцев текущего года выловили 88,1 тысяч тонн водных биологических ресурсов, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана добыто 86,1 тысяч тонн рыбы, в том числе трески и пикши – 53 тысячи тонн, скумбрии и сельди атлантической – по 6,9 тысяч тонн, путассу – 6,5 тысяч тонн и окуня моря Ирмингера – 0,4 тысячи тонн. До конца года рыбодобывающие предприятия планируют максимально освоить квоты вылова пикши, путассу и палтуса.

На Белом море карельскими рыбаками выловлено 386 тонн рыбы, собрано водорослей в перерасчете на сырец 210 тонн. На пресноводных водоемах добыто 1375 тонн рыбы, в том числе массовых видов рыб: 515 тонн корюшки и 365 тонн ряпушки.