Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис

Пищевые и перерабатывающие предприятия, пожалуй, не пережили такого серьезного испытания новыми экономическими условиями, как сферы пассажирских перевозок, культуры или услуг.

О работе в кризис и о том, как преодолеваются трудности, рассказали в группе компаний "Карельские рыбные заводы".

Группа компаний "Карельские рыбные заводы" ведет историю с 2014 года и осуществляет производство аквакультуры с акцентом на выращивании форели в озерах Карелии. В 2017 году группа компаний открыла в Петрозаводске первый в республике завод по производству кормов для этой рыбы. Сейчас также работает инкубатор с ежегодным производством малька форели для собственных и сторонних рыбохозяйств.

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