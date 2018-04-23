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Новости. Экономика
15:59, 23 Апреля 2018

Карельские рыбодобывающие компании смогут получить пять новых судов


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Рыбодобывающие предприятия Карелии получили инвестиционные квоты под постройку пяти новых судов различного типа.

Квоты на лов трески и пикши выделены АО "Альтернатива", ОАО "Карельские морепродукты", ООО "Рыболовецкая компания "Вирма" и ООО ПТФ "Карелрыба" по итогам аукциона, состоявшегося в Федеральном агентстве по рыболовству.

Заработанные средства пойдут на строительство судов рыбопромыслового флота.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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