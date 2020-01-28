Карельские семьи с доходом не более 30,5 тысяч рублей получили право на детские пособия

С 1 января 2020 года изменились критерии, согласно которым семьи, где родился первый ребенок, имеют право на ежемесячные пособия.

Как пояснили в министерстве социальной защиты Карелии, такое право имеют семьи, где ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, а среднедушевого доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Карелии в 2020 году эта сумма составляет 30534 рублей.

О размере ежемесячных выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".