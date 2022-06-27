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Карельские школьники будут учиться по единым образовательным программам

Новости. Общество
14:45, 28 Июня 2022
фото: © gpointstudio / freepick

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Учителя, дети и их родители отметили необходимость и пользу введения единого образовательного стандарта в школах Карелии.

В российских школах будет введен «Золотой стандарт» образования, сообщает Минпросвещения РФ. Единый подход к школьному образованию сформируют четкие программы для всех школ страны, в том числе в Карелии. Проректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Карельский институт развития образования» Елена Богданова отмечает, что «Золотой стандарт» поможет укрепить единое образовательное пространство в Карелии.

«Сейчас образовательные программы разрабатываются самими школами и учителями, а примерные федеральные программы не являются обязательными для исполнения, и носят лишь рекомендательный характер. Также единый стандарт отразится на учебниках — их содержание станет единым для всех. — объяснила Елена Богданова.

Карельские учителя говорят, что внедрение «Золотого стандарта» снизит бюрократическую нагрузку на педагогов, даст им единую и понятную учебно-методическую документацию. При этом останется простор для творчества: школы, работающие с инновационными методиками, смогут сами дополнять программы. Учитель начальных классов Лоухской школы Анастасия Лохова рассказала, какая польза единого стандарта будет для учителей:

«Составление любой рабочей программы — это дополнительная нагрузка для учителя. Конечно, если сейчас введут единый стандарт, четкие программы, это значительно снизит нагрузку на учителя. У нас появится время на самообразование и воспитательную деятельность с учениками. Это очень важно».

«Золотой стандарт» облегчит жизнь не только учителям и школьникам, но и родителям.  Это дает возможность детям получить качественное образование, независимо от материального положения семьи, расположения школы и переездов. Также родителям станет легче контролировать качество образования ребенка.

У Петрозаводчанки Анастасии Егоровой трое детей, двое из которых учатся в школе. Он рассказала Центру Управления регионом Республики Карелия, почему для нее введение единой образовательной программы в школах стало хорошей новостью.

 «Я вижу в этом плюсы. Частая смена программ — это сложно как для детей, так и для учителей. Когда будет единая программа обучения, будет стабильность. Для тех, кто хочет отдать ребенка в ближайшую школу, не будут отказываться только из-за программы, это удобно». — сказала Анастасия Егорова.

Сами школьники отмечают, что единые программы обучения облегчат адаптацию детей, которые перешли из других школ. Семиклассница из Петрозаводска Екатерина Апроду раньше училась в сельской школе и смену программ почувствовала на себе.

«Мне такая идея нравится, потому что я переходила из одной школы в другую и мне было тяжело привыкнуть к новой программе. А если она будет одинаковой везде, детям будет проще», — считает школьница.

Министерство просвещения РФ поддержало поправки в закон «Об образовании в РФ». Отказ от рекомендательного подхода к учебной программе в пользу фундаментального обеспечит равные условия получения качественного образования.

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