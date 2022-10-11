Карельские школы могут стать самыми читающими в России

Учителя придумали проект, который поможет привлечение школьников и их родителей к чтению литературы.

Всероссийский форум классных руководителей запустил проект «Читаем всей Россией». Принять участие в нем могут все школьники, родители и учителя.



«Мы с учителем литературы и писателем Юрием Поляковым из Крыма обсудили наболевшую проблему и пришли к выводу, что учителя (особенно классные «классные») могут нам помочь. Мы с Юрием инициируем проект «Читаем всей Россией!» Суть проекта - привлечение школьников, их родителей, учителей нашей страны к чтению литературы», - говорит одна из инициаторов проекта учитель литературы и русского языка Алена Маскаева.



Для участия в проекте надо записать небольшое – до 2 минут – видео, на котором вы читаете отрывок из своей любимой книги и разместить его на вашей странице ВК. В публикации расскажите, кто автор книги и ее краткий сюжет, но не говорите, чем она закончится. Отметьте учителя, который рассказал вам об этом проекте, и одного из авторов проекта – Алену Маскаеву (https://vk.com/id62719490) или Юрия Полякова (https://vk.com/stihopotamija), а также проставьте соответствующие хэштеги #ЧитаемвсейРоссией #ФКРзачтением #ЧитаемШколой #ЧитающаяШкола.



Каждый участник получит электронный сертификат, как только выставит свое видео и отправит заявку на сертификат по ссылке https://forms.gle/ZfGdmN6w1jZGvEBQ6



Итоги конкурса будут подведены 1 мая 2023 года, а объявлены 25 мая. Школы, которые выставят более 300 видео чтецов, станут победителями и получат статус «Самая читающая школа России». «Золотыми амбассадорами чтения» станут школы, выставившие более 100 видео. А 50 роликов принесут школам статус «Серебряный амбассадор чтения».