Карельские синоптики прогнозируют на среду заморозки до -2

О погоде на 16 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.



Ветер ночью северо-западный слабый, днем – юго-восточный умеренный.

Ночью будет +2, +4 градусов, днем потеплеет до +13.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Возможны заморозки, в отдельных районах – туман.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем – юго-восточный, восточный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6. Может похолодать до -2. Днем потеплеет до +13 градусов.