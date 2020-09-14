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Карельские синоптики прогнозируют на среду заморозки до -2

Новости. Погода
17:00, 15 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 16 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный слабый, днем – юго-восточный умеренный.

Ночью будет +2, +4 градусов, днем потеплеет до +13.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Возможны заморозки, в отдельных районах – туман.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем – юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6. Может похолодать до -2. Днем потеплеет до +13 градусов.

 

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