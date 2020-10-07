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Тепло и сыро будет 9 октября в Карелии

Новости. Погода
17:00, 08 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 9 октября рассказали сотрудники Гидрометцентра

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем  столбик термометра остановится на отметке +12, +14.
Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +6, +11 градусов, днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.

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