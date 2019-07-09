17:20, 09 Июля 2019
Карельские спортсменки в составе сборной по пляжному футболу выиграли Кубок Европы
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Спортсменки из Карелии Анна Чернякова и Виктория Силина внесли весомый вклад в победу российской сборной, сообщили в Минспорта Карелии.
В Назаре (Португалия) 7 июля завершился четвёртый розыгрыш Кубка Европы по пляжному футболу среди женских команд. В финале российские футболистки победили команду Испании со счётом 3:2.
Анна забила гол, а Виктория защищала ворота.
По итогам Кубка Европы Анна Чернякова вошла в пятерку лучших бомбардиров Кубка. Лучшим вратарем названа голкипер российской команды Виктория Силина.
Россиянки становятся победительницами Кубка Европы второй год подряд.
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