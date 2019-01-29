Карельские спортсмены выступят в финале зимней Спартакиады учащихся России

Петрозаводчане успешно выступили на Первенстве СЗФО по спортивному ориентированию. В марте юные спортсмены представят Карелию в финале IX зимней Спартакиады учащихся России, сообщили в мэрии.

В минувшие выходные в городе Кириши прошли соревнования Чемпионата и Первенства СЗФО и второго этапа Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию. В программу состязаний были включены две личные гонки (маркированная трасса и классика) и трехэтапная эстафета.

Команде Республики Карелия удалось завевать множество медалей.

В первый день Екатерина Соколова стала обладательницей золота, а Диана Мусатова поднялась на 2 место в группе девушек до 18 лет.

Во второй день Екатерина Жирина заняла 2 место в группе девочек до 15 лет, Екатерина Соколова и Диана Мусатова - 2 и 3 места соответственно. Семен Андреев завоевал золотую медаль в группе юношей до 18 лет, а Виктор Петров - серебряную.



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В эстафетах тоже не обошлось без медалей. У команды в составе Елизаветы Сотиной, Златы Мартышевской и Екатерины Жириной - второе место среди девочек до 15 лет.

В группе юношей до 18 лет наши спортсмены получили две медали. Денис Потапов, Семен Андреев и Виктор Петров взяли золото, а Даниил Круць, Максим Новожилов и Григорий Коровкин – бронзу.

По итогам данных соревнований команда Республики Карелия завоевала право принимать участие в финале IX зимней Спартакиады учащихся России, которая пройдет в Саранске в марте 2019 года.