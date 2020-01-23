Карельские старосты просили британского короля об автономии Карелии

"Столица на Онего" напоминает малоизвестные страницы истории республики.

В нынешнем году в Карелии намечены торжества по случаю 100-летия создания республики, а в качестве юбилейной даты выбрано 8 июня – день выхода постановления Всероссийского Центрального исполнительного комитета об образовании Карельской трудовой коммуны в "населенных карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний". Дата эта весьма условна, ведь республиканский статус у автономного карельского образования в Советской России появился только в 1923 году, а до того, как в Москве решили учредить Карельскую трудовую коммуну "в целях освобождения трудящихся Карелии", часть "населенных карелами местностей Архангельской губернии" уже пыталась провозгласить свою государственную независимость, однако попытка их отделения от России была пресечена красноармейскими отрядами.

В конце марта 1920 года, т.е. более чем за два месяца до декрета ВЦИК о создании коммуны, в старинном карельском селе Ухта собрались представители нескольких волостей Архангельской губернии, которые объявили о том, что "Карелия сама должна править своими делами и отделиться от России". Причем, это была не первая попытка карелов обрести собственную государственность.

"Столица на Онего" уже рассказывала о Карельском полке, который в июле 1918 года стал одним из подразделений британской армии, отправившейся на север России, чтобы не допустить там появления германских войск и их финских союзников. Карельский полк во многом способствовал подъему национального движения северных карелов. В феврале 1919 года в штаб полка пришла делегация из двадцати карельских старост, которая объявила о намерении обратиться с петицией к королю Георгу V с просьбой взять карелов под защиту британской короны.

Читайте подробнее в материале "Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии".