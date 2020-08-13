Карельские строители готовы работать за более низкую зарплату, чем они заслуживают

Средний уровень зарплаты, которую предлагают строительные компании претендентам на вакантные места из Карелии, значительно выше из запросов.

Это следует из результатов анализа вакансий и резюме, размещенных на сайте hh.ru рекрутингового агентства HeadHunter.

В июле для жителей Карелии было размешено почти 1,3 тыс. предложений о работе, в том числе, речь идет о вариантах с вахтой в других регионах России. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели, составила 57,5 тыс. рублей. Ожидания строителей из Карелии, судя по данным их резюме, оказались гораздо скромнее – они просили, в среднем, 45 тыс. рублей.

Для каких вакансий предлагались самые высокие зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".