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Карельские строители готовы работать за более низкую зарплату, чем они заслуживают

Новости. Общество
11:42, 14 Августа 2020
фото: pixabay
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Средний уровень зарплаты, которую предлагают строительные компании претендентам на вакантные места из Карелии, значительно выше из запросов.

Это следует из результатов анализа вакансий и резюме, размещенных на сайте hh.ru  рекрутингового агентства HeadHunter.

В июле для жителей Карелии было размешено почти 1,3 тыс. предложений о работе, в том числе, речь идет о вариантах с вахтой в других регионах России. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели, составила 57,5 тыс. рублей. Ожидания строителей из Карелии, судя по данным их резюме, оказались гораздо скромнее – они просили, в среднем, 45 тыс. рублей.

Для каких вакансий предлагались самые высокие зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-14 13:16:13
На 45 просятся разнорабочие. Которым реально цена 20000р! А хорошие специалисты в дефиците!
кир
2020-08-14 14:26:54
Леопольдик, нельзя ,прямо, отвернуться. Сразу не работает наша "либеральная совесть" и бесстыдство. А ещё из хорошей семьи, маменькин сынок.
zanoza
2020-08-14 12:57:09
Не готовы, а вынуждены, иначе вообще не устроиться.
кир
2020-08-14 13:06:55
zanoza, ты и раньше получала не заслуженую зарплату. По письму виден твой уровень. Ерунда это. Главное, скидки получила. :)
Изя
2020-08-14 13:56:23
кир, а может правду говоришь ??? :)
кир
2020-08-14 14:02:35
Изя, правду. Знаю людей, знаю жизнь. Много лет работал с людьми и среди людей. Мне люди нравяться. Корме подлых. :)
zanoza
2020-08-14 13:31:15
кир, вот что ты лезешь в мою жизнь, потому что своя не удалась??? Да??? Бедный… Ну тогда ладно… :)
zanoza
2020-08-14 14:04:33
Изя, зачем ты так? В моей жизни таким идиотам, как кир , места не найдётся :)
Изя
2020-08-14 13:44:55
zanoza, может он уже залез туда . оттуда и вещает ))) :)
кир
2020-08-14 12:05:32
Большая часть людей не способна отрабатывать высокую зарплату.
однозначно
2020-08-14 11:56:19
Рынок всё отрегулирует сам. Без болтологов и политологов.
Вася
2020-08-14 12:09:15
однозначно, Какой рынок,голиковский?
новый
2020-08-14 12:29:01
Вася, на пустыре голиковского рынка будет построен светлый и просторный жилой комплекс, куда мы переселим электорат из общежитий и аварийного жилья. Им там будет очень удобно, ибо рядом есть школа, детский сад и множество магазинов в шаговой доступности. Прекрасный вид на озеро, церковь опять же под боком. Но либерастне это не понравится и они припрутся протестовать с плакатиками.
zanoza
2020-08-14 12:55:37
новый, бред сивой кобылы, а не "светлый и просторный жилой комплекс". "Мы тут власть" уже ПТЗ до самого "Сямозеро" застроило :)
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