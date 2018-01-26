Карельские таможенники выявили факты контрабанды леса на 11 млн. рублей

В минувшем году Карельская таможня выявила семь фактов крупной контрабанды лесоматериалов.

"В 2017 году нам удалось выявить и задокументировать семь фактов контрабанды стратегически важных ресурсов - лесоматериалов. Общая стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов составила 10 млн 800 тысяч рублей",- заявил заместитель начальника Карельской таможни Алексей Генералов на встрече с прессой.

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