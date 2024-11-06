Карельские ученые обследовали труднодоступные уголки Ладожских шхер с помощью беспилотника

Новое оборудование приобрели по нацпроекту «Наука и университеты».

Ученые из Карельского научного центра РАН продолжают исследовать национальный парк «Ладожские шхеры».

Этой осенью территорию обследовали при помощи беспилотного летательного аппарата «Геоскан 401». Его приобрели по нацпроекту «Наука и университеты».



Полевые исследования прошли на острове Пеллотсари, который обладает наибольшим в архипелаге разнообразием фауны и рельефа. Участники экспедиции с помощью беспилотника обследовали самые труднодоступные участки скал и болот. За три дня ученые отсняли территорию общей площадью 486 га.

По словам старшего научного сотрудника Павла Рязанцева, новое оборудование помогло выйти на новый уровень исследования. Теперь легче мониторить экосистемы.

«Итоговые подробные аэрофотоснимки, ортофотопланы и цифровые модели местности получаются качественными, детализированными и с координатной привязкой. Так, через 5 лет можно исследовать эту же площадку и точно проследить изменения ландшафта и растительности», — отметил Павел Рязанцев.

Ранее мы писали о том, что ученые Карельского научного центра РАН рассказали о «зеркале ландшафта» журналистам петербургского телеканала.