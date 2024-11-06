здоровье работа экология
реклама на сайте
В жилом комплексе «Флотилия» горячая вода и отопление будут доступны круглый год
06.11.2024 16:55
Гражданин Финляндии четырежды без документов на лыжах зашёл в Карелию
Сегодня 10:10

Карельские ученые обследовали труднодоступные уголки Ладожских шхер с помощью беспилотника

Новости. Наука
18:20, 05 Ноября 2024
фото: © Карельский научный центр РАН /VK

Новости партнеров

Новое оборудование приобрели по нацпроекту «Наука и университеты».

Ученые из Карельского научного центра РАН продолжают исследовать национальный парк «Ладожские шхеры».

Этой осенью территорию обследовали при помощи беспилотного летательного аппарата «Геоскан 401». Его приобрели по нацпроекту «Наука и университеты».

Полевые исследования прошли на острове Пеллотсари, который обладает наибольшим в архипелаге разнообразием фауны и рельефа. Участники экспедиции с помощью беспилотника обследовали самые труднодоступные участки скал и болот. За три дня ученые отсняли территорию общей площадью 486 га.

По словам старшего научного сотрудника Павла Рязанцева, новое оборудование помогло выйти на новый уровень исследования. Теперь легче мониторить экосистемы.

«Итоговые подробные аэрофотоснимки, ортофотопланы и цифровые модели местности получаются качественными, детализированными и с координатной привязкой. Так, через 5 лет можно исследовать эту же площадку и точно проследить изменения ландшафта и растительности», — отметил Павел Рязанцев.

Ранее мы писали о том, что ученые Карельского научного центра РАН рассказали о «зеркале ландшафта» журналистам петербургского телеканала.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2024, 11:50
В Финляндии планируют открыть границу с Россией
04.11.2024, 09:40
МИД Финляндии направил ноту России из-за надписи на заборе
02.11.2024, 22:00
Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло
03.11.2024, 22:33
Умер рок-музыкант и автор песен для звёзд российской эстрады
01.11.2024, 00:10
В России прекращается производство банок по пол-литра
31.10.2024, 20:30
В маркетплейсе Ozon запретили оплату товаров при получении

Чтиво

05.11.2024 11:26
Без политики
Когда все путем: о династиях, преемственности профессии и красоте
Татьяна Колехмайнен работает в «Кареллестрансе» всего третий год, но уже с должности сменного диспетчера выросла до старшего техника.
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
30.08.2024 14:56
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.