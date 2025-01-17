Карельские врачи рассказали о пользе музыки для развития детей

Врачи рассказали, как музыка влияет на развитие детей.

В группе Городской детской больницы Петрозаводска рассказали о влиянии музыки на развитие ребенка. Медицинские специалисты подчеркнули, что музыка играет важную роль в формировании когнитивных, творческих и коммуникативных навыков.

«Освоение музыкального инструмента улучшает эффективность обработки человеческим мозгом разговорной речи. Поэтому, детям, испытывающим трудности с речью и обучением чтению, занятия музыкой особенно полезны», ━ поделились в посте.

Кроме того, исследования выявили связь между музыкальным образованием и успеваемостью по математике в школе. Также музыка оказывает всестороннее влияние на творческое развитие, побуждает к нравственно-эстетическим переживаниям и активному мышлению.

«Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует внимания, наблюдательности, сообразительности», ━ добавили врачи.

Особо отмечается польза классической музыки для детей всех возрастов. Регулярное прослушивание произведений Моцарта, Баха, Шопена и других композиторов способствует развитию творческих, умственных и коммуникативных способностей ребенка.