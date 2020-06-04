Карельских чиновников обязали приостановить госзакупки для нужд региона

Глава Карелии запретил республиканскому правительству увеличивать бюджетные затраты.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, запрещающий республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Кроме того, губернаторский указ предусматривает урезание существующих расходов карельской казны. В частности, республиканским министерствам и ведомствам предписано в течение нескольких дней (!) провести "инвентаризацию расходных обязательств" и представить в Минфин Карелии предложения по "сокращению соответствующих бюджетных ассигнований". Еще один пункт указа обязывает карельских чиновников приостановить осуществление госзакупок для республиканских нужд, за исключением – опять-таки – тех товаров, работ и услуг, которые необходимы для борьбы с коронавирусом, а также для реализации мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета.

Читайте подробнее в статье "Карелию вводят в режим жесткой экономии".