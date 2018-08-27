Карельских мотоциклистов приглашают поучаствовать в мотопробеге "Рубежи Петрозаводска"

Заезд стартует в воскресенье утром в столице республики и завершится на Кургане славы.

В воскресенье, 2 сентября, в Карелии пройдет первый мотопробег "Рубежи Петрозаводска". Его организовали поисковый фонд "Эстафета поколений" (руководитель – депутат Петросовета Александр Анишин) и Всероссийское общество автомобилистов.

Мотопробег приурочен к Дню обороны Петрозаводска, который отмечается во вторую субботу сентября. Организаторы заезда планируют сделать его традиционным.

Участники мотопробега соберутся 2 сентября в 10.30 возле АЗС Nordic на Суоярвском шоссе. Старт заезда намечен на 11.00, а уже ориентировочно через час мотоциклисты доберутся до конечной точки маршрута ("Курган славы" возле Виллагоры). После этого планируется встреча с поисковиками фонда "Эстафета поколений", экскурсия по рубежу обороны и посещение часовни.

Подробнее о мотопробеге можно узнать здесь.