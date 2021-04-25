Энергетики готовы к пикам весеннего половодья в Карелии

Во время паводка находящиеся в зоне повышенного риска энергообъекты осматриваются специалистами карельского филиала МРСК Россети еженедельно.

Некоторые воздушные линии электропередачи пересекают реки, протоки, болота. В период весенних разливов они оказываются в зоне повышенного риска. На контроле у энергетиков — 68 электросетевых объектов.

В Карельском филиале заранее подготовились к паводку:

• осмотрели энергообъекты в прибрежных зонах и проверили аварийный запас;

• провели совместные тренировки со спасателями;

• сформировали мобильные бригады;

• подготовили 381 единицу техники, в том числе плавсредства, а также 76 резервных источников питания.

Своевременное принятие мер по предотвращению последствий воздействия факторов паводкового периода на электросетевые объекты позволяет в большинстве случаев избежать аварийных отключений.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Категорически запрещается приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка. Это смертельно опасно для жизни! Запрещается предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании. При угрозе подтопления вашего дома или квартиры обесточьте помещение (отключите вводной автомат или выкрутите пробковые предохранители).

После спада воды электропроводка и электрические приборы все еще опасны. Включение электроустановок зданий (помещений), попавших в зоны подтопления, без просушки и испытания изоляции электропроводки данных помещений и электроприборов, представляет опасность. Лучше всего доверить решение о возобновлении электроснабжения специалистам. Запрещается использовать электроприборы рядом с водой, запрещается работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви.

В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить о повреждении по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.