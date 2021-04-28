Карельский филиал повышает контроль за работой электрических сетей в период майских праздников

Обеспечивать надежное электроснабжение потребителей в период выходных и праздничных дней в филиале «Россети Северо-Запад» будут 78 аварийных бригад и 381 единица техники.

Все резервные источники электроэнергии, находящиеся на балансе Карельского филиала, размещены с учетом их максимально быстрой доставки в населенные пункты республики. При необходимости проведения работ в темное время суток будут применены световые башни. Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Специалисты сетевой компании напоминают о смертельной опасности нарушения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи. Энергетики призывают граждан быть предельно внимательными и не рисковать своей жизнью.

При нахождении вблизи энергообъектов обращайте внимание на предупреждающие знаки и плакаты, не заходите за ограждения и внутрь охраняемых объектов. Помните, что территория, по которой проходит линия электропередачи, является охранной зоной.

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещено:

• набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы — подобные шалости смертельно опасны;

• подниматься на опоры ЛЭП;

• запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, игрушки с дистанционным управлением, квадрокоптеры и тд.;

• разводить огонь в пределах охранных зон ЛЭП и вводных и распределительных устройств, подстанций: направление ветра и распространение огня непредсказуемы;

• производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

• проводить строительные, земляные и другие работы без предварительного согласования с сетевой компанией;

• подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле.

Рыбалка в охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними смертельно опасна! Выбирайте для рыбной ловли места вдали от энергообъектов. Мокрая леска — хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод, вы попадете под напряжение.

Особое внимание энергетики обращают на то, что в случае нарушения этих правил человек рискует попасть под напряжение даже без прикосновения к токоведущим элементам. Электрический ток может «пробить» воздушный промежуток длиной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. При повышенной влажности воздуха опасное расстояние возрастает.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон горячей линии «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220. Также у жителей республики есть возможность обратиться в компанию посредством портала «Светлая страна».