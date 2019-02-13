Карельский город вошел в топ-3 для поездок на День влюбленных

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил малые города России, популярные для поездок на День влюбленных.

В первой тройке – Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области и Дмитров в Московской области, пишет "Комсомольская правда".

В первой половине февраля туристы бронируют поездки в малые туристические города, в среднем, на три ночи и тратят на аренду жилья от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего в Олонце (2,7 тысяч рублей в сутки), дороже – в Суздале (3,5 тысячи рублей). Для отдыха на море в феврале чаще всего выбирают Сочи и Ялту, для горнолыжного отдыха – Красную Поляну и Шерегеш.