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Новости. Общество
08:40, 21 Февраля 2019
фото: ТАСС / Руслан Шамуков

Сортавала вошла в топ-5 малых городов для отдыха в праздники

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Сервис бронирования отелей привел статистику, согласно которой город в Карелии вошел в топ-5 по популярности туристических направлений на 23 февраля.

В первой пятерке, вместе с Выборгом, Великий Устюг (Вологодская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Наро-Фоминск (Московская область) и Сортавала (Карелия), пишет Regnum.

Обычно туристы бронируют отдых в малых городах на 1−3 суток и тратят на проживание от 4 до 14 тысяч рублей в сутки.

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