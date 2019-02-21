Сортавала вошла в топ-5 малых городов для отдыха в праздники

Сервис бронирования отелей привел статистику, согласно которой город в Карелии вошел в топ-5 по популярности туристических направлений на 23 февраля.

В первой пятерке, вместе с Выборгом, Великий Устюг (Вологодская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Наро-Фоминск (Московская область) и Сортавала (Карелия), пишет Regnum.

Обычно туристы бронируют отдых в малых городах на 1−3 суток и тратят на проживание от 4 до 14 тысяч рублей в сутки.