Карельский метатель ножей вышел в финал Чемпионата мира

Карельский спортсмен вышел в финал Чемпионата мира по метанию ножа, проходящего в Минске.

Григорий Мальков успешно преодолел отборочные туры Чемпионата мира по спортивному метанию ножа, который проходит в Минске. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

Уточняется, что Григорий Мальков, представляющий Россию на международной арене, продемонстрировал высочайший уровень мастерства и точности, обеспечив себе место в финале сразу на двух дистанциях: 7 и 9 метров.

«Удачи Григорию и всем российским спортсменам», — добавили в Центре.