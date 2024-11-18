Карельский метатель ножей вышел в финал Чемпионата мира

Карельский спортсмен вышел в финал Чемпионата мира по метанию ножа, проходящего в Минске.
Григорий Мальков успешно преодолел отборочные туры Чемпионата мира по спортивному метанию ножа, который проходит в Минске. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.
Уточняется, что Григорий Мальков, представляющий Россию на международной арене, продемонстрировал высочайший уровень мастерства и точности, обеспечив себе место в финале сразу на двух дистанциях: 7 и 9 метров.
«Удачи Григорию и всем российским спортсменам», — добавили в Центре.
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