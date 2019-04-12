Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:46, 12 Апреля 2019
фото: eparhia.karelia.ru

Карельский митрополит обсудит с педагогами изучение в школах православной культуры

Загрузка...

В Педагогическом инновационном парке Петрозаводского университета пройдет конференция о "духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в условиях современных социально-экономических вызовов".

Темой республиканской научно-практической конференции "Первые Сретенские образовательные чтения", которая состоится 16-17 апреля в Педагогическом инновационном парке Петрозаводского государственного университета, станет духовная культура как основа формирования нравственной личности. Однако большинство докладов, с которыми выступят участники конференции, касается православной культуры.

Среди названий заявленных докладов – "Образование Республики Карелия: духовность, нравственность, патриотизм", "Взаимодействие государства и церкви в формировании у детей и молодежи российских традиционных духовно-нравственных ценностей", "Православные истоки семейных ценностей в Карелии второй половины XIX – начала XX веков", Духовно-нравственное воспитание в системе кадетского образования в Российской Федерации", "Опыт организации группы кратковременного пребывания дошкольников при православном приходе", "Православный взгляд на развитие личности человека". Участников "Первых Сретенских образовательных чтений" ждет также экскурсия в Александро-Невский кафедральный собор и выставка фотографий и детских рисунков "Красота Божьего мира".

Как ожидается, в рамках конференции пройдет встреча митрополита Петрозаводского и Карельского Константина с представителями органов образования и средств массовой информации, на которой будут обсуждаться вопросы изучения "Основ православной культуры» в школах республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-04-12 12:00:28
Богу всегда выгодно, когда рядом ошиваются какие-нибудь озлобленные атеисты. На их фоне он представляется верующим ещё более импозантным и величественным.
однозначно
2019-04-12 11:22:25
А с другой стороны - вот все эти попы, попадьи и ихние личинки, они ведь из ниоткуда взялись. Они все учились в тех же школах, изучали математику, физику, химию и прекрасно знают, что на околоземной орбите витает не бог, а международная космическая станция и еще куча всяких спутников. Всё гораздо проще. Это категория людишек, которые не хотят работать. Есть такая категория социального паразитизма.
Изя
2019-04-12 11:18:09
Чем больше активность РПЦ , тем больше она отталкивает людей от себя . Чем думают священники , не знаю . Расстеряли весь свой авторитет в народе . :)
Михаил
2019-04-12 11:10:05
Псевдоцерковь с псевдосвященниками руки прочь от школы и детей!
Займитесь лучше Домом офицеров)))
карел
2019-04-12 11:01:09
Дети и так учатся по шесть дней в неделю , хватит забивать школьникам голову всякой лабудой . Религия и вера сугубо личное дело .
User
2019-04-12 10:53:49
Религия отделена от государства! Оставьте школы в покое, дайте детям нормально учиться. И так уже образование зареформировали до полусмерти!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло

Аналитика

09.04.2019 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии 1
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»