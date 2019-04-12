Карельский митрополит обсудит с педагогами изучение в школах православной культуры

В Педагогическом инновационном парке Петрозаводского университета пройдет конференция о "духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в условиях современных социально-экономических вызовов".

Темой республиканской научно-практической конференции "Первые Сретенские образовательные чтения", которая состоится 16-17 апреля в Педагогическом инновационном парке Петрозаводского государственного университета, станет духовная культура как основа формирования нравственной личности. Однако большинство докладов, с которыми выступят участники конференции, касается православной культуры.

Среди названий заявленных докладов – "Образование Республики Карелия: духовность, нравственность, патриотизм", "Взаимодействие государства и церкви в формировании у детей и молодежи российских традиционных духовно-нравственных ценностей", "Православные истоки семейных ценностей в Карелии второй половины XIX – начала XX веков", Духовно-нравственное воспитание в системе кадетского образования в Российской Федерации", "Опыт организации группы кратковременного пребывания дошкольников при православном приходе", "Православный взгляд на развитие личности человека". Участников "Первых Сретенских образовательных чтений" ждет также экскурсия в Александро-Невский кафедральный собор и выставка фотографий и детских рисунков "Красота Божьего мира".

Как ожидается, в рамках конференции пройдет встреча митрополита Петрозаводского и Карельского Константина с представителями органов образования и средств массовой информации, на которой будут обсуждаться вопросы изучения "Основ православной культуры» в школах республики.