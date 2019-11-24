10:40, 24 Ноября 2019
Карельский митрополит призвал верующих уделять больше внимания целевому расходованию средств
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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к верующим во время посещения строящегося храма на Ключевой.
Митрополит Константин совершил молебен в строящемся храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в микрорайоне Ключевая, сообщили на сайте епархии.
После молебна священник пожелал помощи в скорейшем возведении храма, а также отметил, что верующие должны уделять больше внимания целевому расходованию средств, поступающих на строительство.
Ранее сообщалось, что в Карелии мошенники выдают себя за митрополита Константина и собирают деньги на восстановление Успенской церкви.
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