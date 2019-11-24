Карельский митрополит призвал верующих уделять больше внимания целевому расходованию средств

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился к верующим во время посещения строящегося храма на Ключевой.

Митрополит Константин совершил молебен в строящемся храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в микрорайоне Ключевая, сообщили на сайте епархии.

После молебна священник пожелал помощи в скорейшем возведении храма, а также отметил, что верующие должны уделять больше внимания целевому расходованию средств, поступающих на строительство.

Ранее сообщалось, что в Карелии мошенники выдают себя за митрополита Константина и собирают деньги на восстановление Успенской церкви.