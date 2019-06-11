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Новости. Общество
10:10, 11 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии мошенники выдают себя за митрополита Константина и собирают деньги на восстановление Успенской церкви

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Злоумышленники создали в соцсети "Однокласники" страницу, где выдают себя за митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, и от его лица собирают средства на реконструкцию Успенской церкви в Кондопоге.

Петрозаводская и Карельская епархия выступила с официальным заявлением на своем сайте о том, что не имеет отношения к сбору денег на восстановление сгоревшей Успенки, который ведется в соцсети "Одноклассники". Также представители епархии отметили, что аккаунт митрополита, от лица которого организован сбор средств, является поддельным. Указано на то, что митрополит Константин вообще не ведет социальных сетей.

"Успенская Церковь не находилась на момент пожара и не находится в собственности Русской Православной Церкви, поэтому ее возрождением занимается государство. Сбором средств на возрождение Успенской Церкви от лица Правительства Республики Карелия занимается Благотворительный фонд "Северный духовный путь". В связи с этим сообщаем, что Петрозаводская и Карельская епархия, ни тем более митрополит Константин лично не собирают средства на возрождение сгоревшего храма. Настоящий митрополит Константин не имеет своего аккаунта ни в одной из соцсетей. Подлинная информация распространяется на официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии. Все остальное – фейк", - сообщает Юридическая служба Петрозаводской и Карельской епархии.

Юрслужба отмечает, что сбором денег на реконструкцию церкви в "Одноклассниках" занимаются мошенники.

Пожар в Успенской церкви произошел 10 августа 2018 года. Здание 18 века уничтожено огнем полностью. 

 

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