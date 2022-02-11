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Карельский митрополит прошелся со скандинавскими палками по набережной Петрозаводска

Новости. Общество
09:37, 12 Февраля 2022
фото: Илья Тимин

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Петрозаводский фотограф Илья Тимин рассказал об удивительной встрече во время «Гипербореи-2022».

Вечером, когда во всю кипела работа художников на конкурсе ледовых и снежных скульптур во время международного зимнего фестиваля «Гиперборея 2022», Илья Тимин снимал фото и видео репортажи. Во время одно из интервью, фотограф встретил непростого прохожего. Об этом он написал пост на своей странице в соцсети.

«От прохожих отделяется один аккуратный дедушка и бодрым скандинавским шагом подходит к нам, начинает рассматривать снежный Кронштадт и слушает интервью. Беседа со скульпторами завершена. Отключаю камеру и микрофон. И вижу, что дедушка, точнее мужчина в рассвете сил, со скандинавскими палками, в очень аккуратном зимнем пальто, в шапке ушанке - протягивает мне руку и говорит:

- Здравствуйте!

- Здравствуйте! - отвечаю я и уверено пожимаю руку в ответ. А сам думаю: "Какой знакомый, добрый и буквально домашний голос!" Всматриваюсь в глаза прохожего, которые тоже кажутся до боли родными. Аккуратная седая борода, заправленная в зимнее пальто. Шапка ушанка... Смотрю, смотрю в глаза. Проходит несколько затянутых секунд, и вдруг я узнаю Митрополита Петрозаводского и Карельского Константина:

- Ой, здравствуйте! Я Вас совсем не узнал. Простите, пожалуйста, - склоняю голову и прошу благословения на продолжение своей работы. Митрополит Константин перекрестил меня и сказал:

- А я Вас сразу узнал. Поэтому и подошел.

Я рассказал о своей работе, о городском празднике, о конкурсе скульптуры и предложил посмотреть снежную работу, которую делает команда моих дочек Алены и Анны с подругой Варварой Дубровиной. Митрополит Константин ответил: "Давайте посмотрим работу девочек."

У скульптуры была только Анна, которая растерялась не меньше чем я, однако, сквозь стеснение, рассказала Митрополиту Константину о творческой задумке и концепции их снежной фигуры. Подошла Варя. Владыка Константин поблагодарил за экскурсию, затем по просьбе девочек благословил их на дальнейшую работу и, рассматривая другие фигуры, двинулся дальше по набережной Петрозаводска.

Встретить вечером среди горожан Главу Карельской Митрополии Русской Православной Церкви, в гражданской одежде, во время вечерней тренировки по ходьбе со скандинавскими палками и не сразу узнать - это про меня. Неловко получилось. Однако, благодаря этой вечерней встрече могу уверенно сказать, что в Карелии как и в Финляндии, на улицах города среди прохожих, можно запросто встретить известных людей и руководителей высшего эшелона общества. Без охраны или сопровождения - просто во время вечернего спортивного променада. Люблю Карелию!» - пишет Илья Тимин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2022-02-12 10:20:21
Раньше все сенатор Алиханов ходил с палками, а теперь ходит?
Саныч
2022-02-12 10:03:09
Блогернул малость)
Гость
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